Двое российских десантников погибли во время учений на территории Белоруссии, подтвердили в министерстве обороны России. Они столкнулись в ходе высадки в воздухе, один из них пытался спасти второго с помощью запасного парашюта, рассказали в ведомстве агентству ТАСС. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Российские десантники накануне участвовали во внезапной проверке боевой готовности Воздушно-десантных войск совместно с белорусскими военными. Они высадились на полигоне в нескольких десятках километров от границы с Польшей, на фоне обострения миграционного кризиса в регионе.

Военный обозреватель Александр Гольц считает, что Москва оказалась втянута в этот кризис по вине Минска. Гольц добавил, что в ближайшее время подробностей о ситуации с миграционным кризисом ждать не стоит.

