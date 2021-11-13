Гражданина России задержали в Нидерландах по запросу США

Вашингтон обвиняет Дениса Дубникова в отмывании денег в интересах киберпреступников. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Министерство юстиции США пока случившееся не комментирует. Адвокат россиянина отметил, что Нидерланды как правило выдают Соединенных штатам задержанных по запросу. В то же время он сравнивает случившееся с похищением.