Российские десантники вернулись из Белоруссии, где отрабатывали взаимодействия с подразделениями ВС этой страны

Российские десантники вернулись из Белоруссии, где отрабатывали взаимодействия с подразделениями вооруженных сил этой страны. Российские силы быстрого реагирования выполнили поставленные перед ними задачи – отчитались в Министерстве обороны. Бойцы высадились с воздуха на полигоне Гожский, расположенный в 20 километрах от польской границы. Совместно с белорусскими силами специальных операций был захвачен и удержан плацдарм, уничтожены разведывательно-диверсионные подразделения вероятного противника и незаконные вооруженные формирования. Известно, что с российской стороны в учениях, которые проходили в рамках внезапной проверки приняли участие 250 военнослужащих. В Белорусском министерстве обороны, на которое ссылается РБК сообщили, что причиной проверки компонента реагирования стало наращивание сил у границ союзного государства.

По окончании учебной операции российские десантники вылетели с аэродрома в Гродненской области в Россию, в места постоянной дислокации.