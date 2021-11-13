Американский суд официально прекратил опекунство над певицей Бритни Спирс. Ранее на это согласился и сам отец поп-исполнительницы, который на протяжении 13 лет контролировал все личные и финансовые дела дочери. Спирс обвиняла его в злоупотреблении правами опекуна. В США развернулось движение «Освободите Бритни». Судя по трансляции от здания суда, толпа празднует решение судьи.

Состояние Бритни Спирс оценивается примерно в 20 миллионов долларов. Пока контроль над ее финансами будет передан профессиональному аудитору, на чем, впрочем, настаивала сама артистка и ее адвокат.