Ульяновский священник, уволенный после поддержки Навального, сообщил о ссылке в монастырь. Указ Мелекесского епископа на этот счет опубликован в фейсбуке Георгия Сухобокого. Там же он рассказал о наказании.

В конце прошлого месяца Сухобокий перепечатал новость о том, что Европарламент присудил Алексею Навальному премию имени Сахарова. Священник прокомментировал это словами, что раньше критиковал политика, но теперь готов пожать ему руку. После этого Сухобокий сообщил об увольнении с поста пресс-секретаря Мелекесской епархии.