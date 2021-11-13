В «АвтоВАЗе» планируют, что рваный график производства будет сохраняться

Накануне на заводе в Тольятти на один день объявили очередной простой сразу на трёх линиях сборки. Проблемы с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара» начались летом. Поэтому приостановка сборки в Тольятти — далеко не первая в этом году. Пресс-служба «АвтоВАЗ» сообщила «Эху Москвы», что информация о полном простое недостоверна. В компании отмечают, что мировой кризис поставок электронных компонентов коснулся производителей в разных странах, поэтому предприятие вынуждено периодически приостанавливать работу автосборочных линий. При этом остальные производства, например, двигателей, КПП, шасси и т.д., продолжают свою работу по стандартному графику. В компании заявляют, что прилагают максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако считают, что мировой кризис с поставками комплектующих продлится минимум до середины следующего года или даже дольше. В пресс-службе «АВТОВАЗа» не стали комментировать, планируются ли простои на следующей неделе.

Согласно приказам руководства «АвтоВАЗа», в дни простоя сотрудникам должны компенсировать две трети от средней зарплаты.