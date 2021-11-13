В Воронежской, Астраханской областях и Хабаровском крае сегодня начнут требовать QR-коды на входе в общественные места

Система графических кодов о вакцинации от коронавируса будет работать в торговых центрах и крупных магазинах. При этом, в частности, в Астраханской области на входе нужно будет показать еще и удостоверение личности. Требование распространяется на людей старше 18 лет. Региональные власти потребовали от предпринимателей выделить сотрудников для проверки графических кодов, чтобы не допускать очередей. Пропускать будут также тех, у кого есть медицинский отвод от прививки. Аналогичная система вскоре заработает в аэропортах и железнодорожных вокзалах Хабаровского края. В правительстве это объясняют тем, что регион находится в лидерах по приросту заболевших коронавирусом.

Ранее о введении доступа в общественные места только по графическому коду объявили власти всех субъектов России. Меры касаются в основном торговых центров, кафе, ресторанов и массовых мероприятий. Наряду с этим, в Татарстане планируют обязать граждан предъявлять код и в общественном транспорте.

Накануне газета РБК со ссылкой на источники сообщила о разработке законопроекта об обязательных QR-кодах для кафе, магазинов, авиаперелетов и железнодорожных поездок. Уточняется, что сохраниться эти ограничения могут до июня будущего года.