Прощание с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным пройдет завтра в Центральном доме литератора. Оно начнется в полдень в Малом зале Клуба писателей, передают информационные агентства со ссылкой на источник, близкий к семье писателя. Коклюшкин умер накануне в возрасте 75 лет. Причиной стала острая сердечная недостаточность.

Писатель начал литературную деятельность в конце 1960-х. Он – автор десятка рассказов, повестей и романов. Монологи сатирика читали многие известные юмористы, в том числе Владимир Винокур, Евгений Петросян и Ефим Шифрин.