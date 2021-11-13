Крупные фитнес-центры договорились о скидке на аренду в связи с коронавирусными ограничениями

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала агентству ТАСС, что некоторым удалось снизить плату до 20%. При этом участники рынка считают, что этого все равно недостаточно, чтобы восполнить резкое падение объемов продаж.

По оценкам Национального фитнес-сообщества, отрасль за прошлый кризисный год потеряла в совокупности около 65 миллиардов рублей и порядка трети игроков. Дополнительным испытанием в организации назвали введение нерабочих дней, которые дополнительно сократили продажи.