В Литве сегодня вступает в силу мандат, по которому армия страны продолжит охранять границу с Белоруссией

В литовском парламенте говорят, что ситуация на границе с Белоруссией остается сложной. На территорию республики, как утверждают депутаты Сейма, за последний год проникли около 4 тысяч мигрантов. Власти подчеркивают, что режим белорусского правителя Александра Лукашенко продолжает заниматься провокациями, перебрасывая нелегалов все ближе к Европе. В связи с этим парламентарии приняли решение, что армия продолжит находится на приграничных территориях. В помощь пограничникам направили почти 1,5 тысячи военных. Они будут помогать в проверке документов и в досмотре автомобилей. Армии разрешили применять силу к тем, кто будет оказывать сопротивление и не подчиняться требованиям. А часть солдат продолжит строить заграждение на границе с Белоруссией.

В литовской пограничной службе говорят, что на границе могут находится до 5 тысяч нелегальных мигрантов.