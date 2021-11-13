Украина запланировала инженерное обустройство границ с Белоруссией и Россией

Министр внутренних дел Денис Монастырский сказал, что задача ведомства – построить наконец настоящий рубеж государства. Его слова приводит агентство РИА «Новости». Руководитель МВД отметил, что инженерное обустройство намечено на следующий год. В чем это будет выражаться не уточняется.

Монастырский анонсировал работы в свете обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе, где собрались несколько тысяч беженцев. Дважды небольшим группам удавалось прорвать ограждение, но военные силой возвращали их обратно в палаточный лагерь в приграничной зоне.