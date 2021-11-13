Госсекретарь США призвал Россию не злоупотреблять законом об иностранных агентах

В своем Твиттере Энтони Блинкен назвал требование ликвидировать правозащитную организацию «Мемориал*» атакой на свободу слова. Глава внешнеполитического ведомства считает, что российские власти должны прекратить подобные судебные процессы.

Ранее прокуратура Москвы потребовала ликвидировать правозащитный центр, мотивировав это тем, что организация якобы оправдывает терроризм и экстремизим. Кроме того, ее обвинили в систематических нарушениях закона об иноагентах, в частности в том, что она не промаркировала часть сообщений пометкой о своем статусе иностранного агента.

Координатор правозащитного проекта «ОВД-инфо*» Леонид Драбкин сказал «Эху», что ликвидация «Мемориала» грозит, в первую очередь, всему гражданскому обществу. Драбкин добавил, что «Мемориал» долгие годы защищал права мигрантов и политзаключённых, работал с памятью прошлых репрессий. Он считает, что огласка и поддержка гражданского общества может повлиять на ситуацию. Российские власти считают «ОВД-инфо» и «Мемориал» иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.