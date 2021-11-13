В России панируют ввести QR-коды в магазинах и на транспорте

Россиян могут обязать предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса при посещении мест массового скопления людей и на транспорте. Первый законопроект предполагает разрешить использование QR-кодов на федеральном уровне. При этом, если документ будет принят, до 1 февраля будущего года можно будет обойтись отрицательным ПЦР-тестом, а после этой даты для посещения мест общественного питания, торговых центров, культурных учреждений потребуются электронные метки либо документы, подтверждающие, что человек переболел или не может делать прививки по медицинским показаниям. При этом прерогатива определять куда именно граждан следует допускать при предъявлении дополнительных документов остается за местными властями. Второй законопроект закрепляет использование QR-кодов в Воздушном кодексе и Уставе железнодорожного транспорта. Если пассажир купил билет, но не сумел предъявить QR-код, ему возвратят деньги в течение месяца

Аптеки и продуктовые магазины по-прежнему можно будет посещать без каких-либо документов.