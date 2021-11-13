Неполадки обнаружили в доплеровском измерителе дальности и скорости, сообщили в «Роскосмосе» агентству ТАСС. Сейчас работоспособность систем проверяют на маловысотном стенде.
Ранее в Институте космических исследований РАН говорили о неполадках, из-за которых отправку к Луне первой российской автоматической станции отложили на июль следующего года.
Предыдущий подобный аппарат запускали еще в советское время в 1976 году.
Специалисты нашли неисправность в приборе автоматической станции «Луна-25» для мягкой посадки
Неполадки обнаружили в доплеровском измерителе дальности и скорости, сообщили в «Роскосмосе» агентству ТАСС. Сейчас работоспособность систем проверяют на маловысотном стенде.