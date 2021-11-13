Греческий премьер с трибуны ЮНЕСКО призвал Лондон вернуть шедевры Парфенона

Кириакос Мицотакис отметил, что в сентябре межправительственная комиссия сделала ключевой шаг, признав, что обязанность по возвращению культурных ценностей лежит на британских властях. Слова премьера приводит агентство РИА Новости.

12 фигур с фронтонов Парфенона, плиты с орнаментами и другие фрагменты в XIX веке на родину переправил бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин. То, что осталось в Греции, выставлено в новом Музее Акрополя. Афины добиваются воссоединения скульптурной композиции, но британская сторона отвечает отказом.