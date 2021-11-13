Китай попросил компании в США противостоять законопроектам, связанным с Пекином

По данным агентства Рейтер, посольство КНР в Вашингтоне писало письма руководителям фирм, в которых призывало бороться с инициативами, направленными на повышение конкурентоспособности Соединенных Штатов. Компании предупреждали о том, что они могут потерять долю рынка или прибыль в Китае, если один из подобных законопроектов будет утвержден. Некоторые из адресатов обеспокоены, что в будущем их могут расценить как нарушителей закона об иностранных агентах, передает Рейтер.

В китайском посольстве эту информацию журналистам не прокомментировали.