Москва и Вашингтон продолжат сотрудничать по климату.

Спецпредставители двух стран в рамках встречи на полях конференции ООН в Глазго договорились укреплять взаимоотношения в области спутникового мониторинга парниковых выбросов и метана. Об этом агентству ТАСС рассказал российский представитель Руслан Эльдергиев.

Нынешняя климатическая конференция ООН стала 26-й по счету. Она должна была пройти еще год назад, но ее пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.