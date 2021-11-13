В Нидерландах задержали россиянина, подозреваемого в связях с хакерами

Адвокат Дениса Дубникова сказал агентству РИА Новости, что ФБР «фактически похитило» его подзащитного. Его задержали в Мексике, и, по словам юриста, «затолкали в самолет в Голландию», так как экстрадиция оттуда, в отличие от Мексики, «практически гарантирована».

Обвинения связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников. Защита намерена настаивать на том, что россиянин ничего не знал о происхождении средств и действовал в полном соответствии с российскими законами.