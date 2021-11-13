Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтона» в гостевом матче против «Коламбуса» забил свою 742 шайбу и, таким образом, обошел американца Бретта Халла. Чтобы войти в тройку лидеров, россиянину нужно поразить ворота соперников еще 25 раз. Тогда он подвинет в списке великих Яромира Ягра. На втором месте находится Горди Хоу. Лидер — Уэйн Гретцки. На его счету 894 гола.
2021-11-13T04:07:43+03:00
2021-11-13T04:07:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 13 ноября 2021
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