Член экипажа космического корабля Джеффа Безоса погиб в авиакатастрофе

Глава IT-компании Medidata Глен де Фриз, который месяц назад совершил непродолжительный полет на аппарате New Shepard, по неизвестной пока причине разбился под Нью-Йорком на легкомоторном самолете. Вместе с ним погиб еще один человек. Сообщение о смерти Фриза размещено в Twitter компании Безоса Blue Origin.