Член экипажа космического корабля Джеффа Безоса погиб в авиакатастрофе

Глава IT-компании Medidata Глен де Фриз, который месяц назад совершил непродолжительный полет на аппарате New Shepard, по неизвестной пока причине разбился под Нью-Йорком на легкомоторном самолете. Вместе с ним погиб еще один человек. Сообщение о смерти Фриза размещено в Twitter компании Безоса Blue Origin.
2021-11-13T04:07:18+03:00
2021-11-13T04:07:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 13 ноября 2021
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