Новая российская ЗРК С-550 может стать первой в мире мобильной системой противоракетной обороны

Об этом агентству РИА Новости рассказали два источника в оборонно-промышленном комплексе. Официально это пока не подтверждалось. Когда на днях министр обороны сообщил о разработке нового вооружения, он не привел никаких подробностей.

Агентство отмечает, что сейчас на вооружении России и США есть специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, однако все они стационарного типа – с шахтным базированием противоракет.