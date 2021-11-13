Евгений Пригожин пожаловался на эксперта, которая опровергла доводы требований по искам о защите чести и достоинства

Как пишет «Новая газета», бизнесмен потребовал завести административное дело на лингвиста Ирину Левонтину, обвинив ее в неправомерных действиях из-за использования гербовой печати Института русского языка имени Виноградова.

Ранее эксперт не нашла негативной информации в словах, из-за которых Пригожин подал в суд на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста Максима Шевченко. Речь идет о высказывании «хозяин ЧВК Вагнера» и словах о том, что бизнесмен насмехается над борющимся за жизнь Алексеем Навальным.