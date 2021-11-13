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04:05, 13 ноября 2021

Эстония собирается установить на российской границе забор из колючей проволоки

Предполагается, что ограждение длинной в 130 километров поможет защитить страну от нелегальных мигрантов. У Эстонии нет общей границы с Белоруссией, но в Таллине считают, что беженцы могут пытаться проникнуть со стороны России. Об этом сказал министр обороны республики. Он также обвинил Минск в умышленной эскалации гибридной атаки.
Миграционный кризис резко обострился несколько дней назад. На границе Польши со стороны Белорусии собрались несколько тысяч беженцев. Дважды небольшим группам удавалось прорвать ограждение, но военные силой возвращали их обратно в палаточный лагерь в приграничной зоне.


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