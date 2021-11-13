Бывшему помощнику Дональда Трампа предъявили обвинения в неуважении к Конгрессу

Поводом стала неявка Стива Бэннона в парламент на слушания, посвященные штурму Капитолия. Как сообщает издание The Hill, в последнее время все больше участников событий 6 января отказываются сотрудничать с конгрессменами. В том случае, если Бэннона признают виновным, ему грозит до года тюрьмы и штраф до тысячи долларов.

Сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия, когда там проходило заседание, на котором утверждались итоги президентских выборов. В ходе беспорядков пять человек погибли.