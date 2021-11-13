Брат имама, убитого в Дагестане, скончался в реанимации

Об этом газете «Коммерсант» рассказали в региональном управлении Следственного комитета. В больницу попал и сын умершего, племянник священнослужителя. За его жизнь сейчас борются врачи.

Накануне днем на 43-летнего Абида Магомедова с автоматом напал его односельчанин. Он убил имама на месте, а также ранил двух его родственников, одни из которых успел нанести стрелку смертельный удар ножом в шею. По предварительным данным, причиной атаки стал длившийся долгое время конфликт из-за земельного участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.