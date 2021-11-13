Власти Ирака приостановили прямое авиасообщение с Белоруссией

В Багдаде объяснили, что таким образом хотят пресечь поток нелегальных мигрантов, организованный через территории Белоруссии и Польши. Агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД сообщает, что посольства Ирака в Москве и Варшаве координируют усилия по добровольному возвращению тех, кто находится на белорусско-польской границе.

Миграционный кризис резко обострился несколько дней назад. На границе с Польшей собрались несколько тысяч беженцев. Дважды небольшим группам удавалось прорвать ограждение, но военные силой возвращали их обратно в палаточный лагерь в приграничной зоне.