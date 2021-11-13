Франция предостерегла Россию от посягательств на территориальную целостность Украины

Министры обороны и иностранных дел после переговоров со своими российскими коллегами в совместном заявлении призвали Москву вернуться к переговорам в нормандском формате.

На днях агентство Bloomberg сообщало, что США предупредили Евросоюз о том, что Россия может рассматривать потенциальное вторжение на территорию Украины. В Кремле эту информацию назвали «пустым, безосновательными нагнетанием напряженности».