В Татарстане товарный поезд на переезде врезался в грузовик

Как рассказали агентству ТАСС в экстренных службах, один человек погиб. Из шести цистерн с пропаном три опрокинулись, одна сошла с рельсов. Произошла ли разгерметизация не уточняется. Авария произошла накануне вечером. О причинах ничего не говорится. Задержки в движении поездов нет.