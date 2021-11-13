В Татарстане товарный поезд на переезде врезался в грузовик

Как рассказали агентству ТАСС в экстренных службах, один человек погиб. Из шести цистерн с пропаном три опрокинулись, одна сошла с рельсов. Произошла ли разгерметизация не уточняется. Авария произошла накануне вечером. О причинах ничего не говорится. Задержки в движении поездов нет.
2021-11-13T02:06:58+03:00
2021-11-13T02:06:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 13 ноября 2021
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