Священник, уволенный после публикации о Навальном, рассказал о ссылке в монастырь

Георгий Сухобокий опубликовал соответствующий указ в фейсбуке. В документе говорится, что интервью о его увольнении были размещены на «антицерковных» сайтах и порочили честь и достоинство Мелекесского епископа. Сухобокого запретили в служении на полгода и направили для «духовной реабилитации» в монастырь в Ульяновской области.

В конце прошлого месяца священник рассказывал, что его уволили с поста пресс-секретаря Мелекесской епархии после того, как он написал в фейсбуке пост о готовности пожать руку Алексею Навальному, которого удостоили премии имени Сахарова.