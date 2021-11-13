ВОЗ все еще не получила всю информацию в рамках изучения вакцины «Спутник»

Помощник директора Всемирной организации здравоохранения Марианжела Симау в ходе брифинга сказала, что специалисты рассчитывают ознакомиться с полным досье на препарат. При этом она отметила, что процесс идет.

На этой неделе в российском Минздраве отметили, что все необходимые документы подаются, а даты визита делегации ВОЗ сейчас согласуются. В начале октября глава ведомства по итогам переговоров с руководителем организации сказал, что все барьеры, препятствующие одобрению «Спутника» устранены и осталось завершить лишь некоторые административные процедуры.