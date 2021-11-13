Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах в магазинах, ресторанах и на транспорте

Предполагается, что система будет работать с 1 февраля следующего года до начала лета. Источник газеты «Ведомости» в нижней палате парламента не исключает, что поправки с учетом сложной эпидемиологической обстановки будут приняты в кратчайшие сроки. Согласно законопроекту посещать кафе, непродовольственные магазины и места проведения массовых мероприятий можно будет, предъявив документ, подтверждающий прививку от коронавируса, медотвод или перенесенную болезнь. Авторы инициативы убеждены, что массовое введение QR-кодов поможет создать в ближайшее время коллективный иммунитет.