Мэра Петрозаводска сбил автомобиль

Владимир Любарский написал на свое странице во «ВКонтакте», что находится в палате наблюдения с переломом и ожидает операции. Он призвал не беспокоиться за него.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, мэр перебегал перекресток по диагонали. На голове у него горел налобный фонарик. Любарский, увидев автомобиль, остановился в центре проезжей части, но машина все равно его сбила.