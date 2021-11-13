Киев планирует закупить еще одну партию турецких беспилотников

На сайте украинского Минобороны сообщается, что это произойдет в следующем году. Речь идет о летательных аппаратах Bayraktar, которые оснащены системой лазерного наведения и могут нести до четырех ракет.

Украинские военные впервые применили беспилотник в Донбассе в конце октября. Они утверждали, что нанесли удар в ответ на артиллерийский огонь со стороны противника. В Российском МИД говорили, что проверяют данные о применении беспилотного летательного аппарата со стороны Украины.