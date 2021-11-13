В России зарегистрировали первый отечественный препарат от коронавируса для инъекций

Как сообщает агентство ТАСС, до конца года он должен поступить в стационары всех регионов. Речь идет о лекарстве «Арепливир», которое еще прошлым летом одобрил Минздрав. Оно появилось в аптеках в виде таблеток. Основное действующее вещество препарата фавипиравир. Изначально оно было создано в Японии как лекарство от гриппа. Местные исследователи, изучавшие его применение против коронавируса ранее пришли к выводу, что его эффективность против новой инфекции не подтверждена.