В России зарегистрировали первый отечественный препарат от коронавируса для инъекций

Как сообщает агентство ТАСС, до конца года он должен поступить в стационары всех регионов. Речь идет о лекарстве «Арепливир», которое еще прошлым летом одобрил Минздрав. Оно появилось в аптеках в виде таблеток. Основное действующее вещество препарата фавипиравир. Изначально оно было создано в Японии как лекарство от гриппа. Местные исследователи, изучавшие его применение против коронавируса ранее пришли к выводу, что его эффективность против новой инфекции не подтверждена.
2021-11-13T01:05:49+03:00
2021-11-13T01:05:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 13 ноября 2021
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