В Белоруссии во время учений погибли два российских десантника

В министерстве обороны рассказали, что причиной стал ветер. Из-за сильного порыва у земли произошло схождение парашютистов. По выражению представителя ведомства, у них «погасли купола». Погибшие – военнослужащие по контракту, их называют инструкторами парашютной подготовки.

ЧП произошло накануне во время десантирования подразделения ВДВ на незнакомую площадку в районе белорусского Гродно. В этой области, граничащей с Польшей и Литвой, Россия и Белоруссия проводят совместные учения.