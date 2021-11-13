Участники международной конференции ООН сегодня планируют утвердить план борьбы с изменениями климата

Один из главных вопросов на повестке дня — сроки полного отказа от ископаемого топлива. Позиции стран-участников форума разделились: если Франция, Дания, Швеция и ряд других готовы установить дедлайн, то государства, для которых заработок от продажи нефти решающий, либо с ответом тянут, либо вовсе не хотят это делать. Например, Китай не намерен отказываться от угля, а Саудовская Аравия переживает за последствия: такая борьба за климат может привести к энергетическому кризису. Участники конференции также не могут договориться о финансировании стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Делегацию из Москвы, в свою очередь, тоже волнуют экономические вопросы: регулирование рынка квот на выбросы — в России его планируется запустить уже в следующем году — и признание атомной энергии безопасной для окружающей среды.

Конференция по климату началась еще две недели назад. Если участники не придут к общему мнению сегодня, переговоры планируется продолжить и завтра.