Два российских десантника погибли во время учений в Белоруссии

По плану совместных с белорусской стороной учений, на которых отрабатывались элементы быстрого реагирования на действия соперника, подразделение российских бойцов высаживалось с воздуха на полигон Гожский. Как сообщает телеграм-канал РИА у самой земли из-за внезапного сильного порыва ветра у двоих контрактников сошлись стропы парашютов, что спровоцировало неконтролируемое падение. Один из них пытался спасти обоих раскрыв запасной купол, но высота была слишком маленькой. Врачи пытались спасти получивших травмы десантников, но оба, несмотря на их усилия скончались. Напомню, что целью однодневных учений было быстрое реагирование на угрозу завоеванием плацдарма и уничтожением сил потенциального противника.

Всего в совместных российско-белорусских тактических учениях приняли участие 250 российских контрактников.