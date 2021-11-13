Правительство внесло в Госдуму два законопроекта о почти повсеместном использовании цифровых кодов о прививках

Они потребуются с 1 февраля для поездок в самолетах и на поездках, и для посещения общественных мест. Исключения составят аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что высокая смертность от коронавируса связана с нежеланием россиян прививаться



Как передает «Интерфакс», фракции КПРФ и «Справедливой России» не поддерживают инициативу, но у «Единой России» хватить голосов, чтобы его принять.