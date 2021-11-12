Следствие назначило психиатрическую экспертизу блогеру Юрию Хованскому, — сообщил его адвокат Александр Передрук

По его словам, назначена и экспертиза песни, из-за которой Хованского обвинили в оправдании терроризма, — передает Интерфакс. Он находится в СИЗО с июня этого года, недавно суд продлил ему арест до января. Хованский ранее извинился, назвал исполнение песни ужасной ошибкой, а в суде заявил, что не выживет в СИЗО из-за проблем со здоровьем.
2021-11-12T23:04:12+03:00
2021-11-12T23:04:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 12 ноября 2021
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