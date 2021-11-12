Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не прекратил голодовку, заявила его подруга Елизавета Ясько

Украинский депутат сказала в эфире телеканала «Украина-24», после встречи с политиком, что сегодня 43-й день голодовки. Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщил, что бывший президент Грузии прекратил голодовку после соответствующего призыва Европейского суда по правам человека. Саакашвили недавно был переведен в тюремную больницу.