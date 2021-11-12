Минобороны подтвердило гибель двух российских десантников в Белоруссии у границы с Польшей

Во время учений их парашюты столкнулись в воздухе из-за сильного ветра, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел сегодня в Гродненской области, где скопились тысячи мигрантов с Ближнего Востока, которые хотят прорваться в Евросоюз. Власти Польши заявили, что считают угрозой проведение российскими десантниками учений в Белоруссии.
2021-11-12T23:03:26+03:00
2021-11-12T23:03:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 12 ноября 2021
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