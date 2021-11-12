В ВОЗ заявили, что в Афганистане могут умереть от голода не менее миллиона детей в возрасте до пяти лет

Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис призвала международное сообщество оказать стране гуманитарную помощь. Она отметила, что в Афганистане зафиксирован высокий уровень заболеваемостью корью и подчеркнула, что для страдающих от недоедания детей эта болезнь является смертным приговором. К концу лета Афганистан был захвачен движением «Талибан*», которое в России признано террористическим и запрещено.



* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.