Франция на переговорах с Россией назвала неприемлемым присутствие ЧВК Вагнер в ряде стран Африки

Об этом говорится в совместном заявлении французских министерств иностранных дел и вооруженных сил. Их руководители Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли провели сегодня переговоры в Париже с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Ранее Сергей Лавров сказал, что власти Мали обратились к частной военной компании из России с просьбой о помощи в борьбе с террористами. При этом наемничество в России является уголовным преступлением. Лавров добавил, что по итогам переговоров, что речь о санкциях в отношении «Аэрофлота» в связи с ситуацией на белорусской границе не заходила.