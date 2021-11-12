Франция на переговорах с Россией назвала неприемлемым присутствие ЧВК Вагнер в ряде стран Африки

Об этом говорится в совместном заявлении французских министерств иностранных дел и вооруженных сил. Их руководители Жан-Ив Ле Дриан и Флоранс Парли провели сегодня переговоры в Париже с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Ранее Сергей Лавров сказал, что власти Мали обратились к частной военной компании из России с просьбой о помощи в борьбе с террористами. При этом наемничество в России является уголовным преступлением. Лавров добавил, что по итогам переговоров, что речь о санкциях в отношении «Аэрофлота» в связи с ситуацией на белорусской границе не заходила.
2021-11-12T22:31:50+03:00
2021-11-12T22:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 12 ноября 2021
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