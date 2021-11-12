Правительство предлагает расширить полномочия региональных Роспотребнадзоров

Они будут давать руководителям регионов рекомендации по реагированию на эпидемию коронавируса. В случае возникновения разногласий между санитарным врачом региона и губернатором, последний должен представить мотивированное заключение об отказе от предложенных мер, сказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС. Такая норма содержится в законопроекте о всеобщей системе цифровых кодов, который внесен сегодня в Госдуму. Сертификаты о вакцинации потребуются с 1 февраля для посещения большинства общественных мест, а также для покупки билета на поезд или в самолет