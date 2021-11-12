Двое российских десантников сегодня погибли на учениях в Белоруссии, сообщили в Минобороны России. В ведомстве сказали, что из-за сильного порыва ветра сблизились два парашюта, их купола погасли. Один из военных пытался воспользоваться запасным парашютом, но было уже поздно. На учения были направлены 250 российских военных. Маневры прошли в Гродненской области, где находятся также несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которые прорваться через границу с Польшей.

