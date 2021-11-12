Прокуратура Москвы потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал*», а Генпрокуратура направила иск о ликвидации «Международного Мемориала».

Координатор правозащитного проекта «ОВД-инфо*» Леонид Драбкин сказал «Эху», что ликвидация «Мемориала» грозит, в первую очередь, всему гражданскому обществу. Драбкин добавил, что «Мемориал» долгие годы защищал права мигрантов и политзаключённых, работал с памятью прошлых репрессий. Он считает, что огласка и поддержка гражданского общества может повлиять на ситуацию.

Российские власти считают «ОВД-инфо» и «Мемориал» иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.