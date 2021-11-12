Количество авиа-рейсов из стран Ближнего Востока в Белоруссию в этом году увеличилось в несколько раз

Белоруссия приняла рекордное для себя количество мигрантов из Ливана, Сирии, Ирака и других стран региона. Журналисты «Новой газеты» подсчитали, что из Ливана прибыло 27 бортов, тогда как в 2020 – только пять. Столько же рейсов Минск принял из Багдада, с которым Белоруссия установила авиасообщение только в этом году. Всего из этих стран могло приехать почти 10 тысяч человек.

Сирийское направление оценить особенно трудно, поскольку почти все самолеты следуют из Дамаска с одной или несколькими пересадками и непосредственно в Минск могут прилететь, например, из Москвы. Часть беженцев могла добраться до Минска даже из столицы иракского Курдистана – Эрбиля.

Напомним, что в мае этого года после экстренной посадки самолета компании «Райнэйр» большинство западных авиакомпании отказались от полетов в Минск.

Между тем, сегодня турецкая авиакомпания «Тёркиш Эйрайнз» отказались принимать на минские рейсы граждан Сирии, Ирака и Йемена.