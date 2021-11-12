Минобороны России подтвердило гибель двух российских десантников на учениях в Белоруссии

Минобороны России только что подтвердило гибель двух российских десантников на учениях в Белоруссии. В ведомстве сказали, что это произошло во время высадки с парашютами. По данным Минобороны, один из погибших пытался спасти второго, воспользовавшись дополнительным парашютом.