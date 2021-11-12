Минобороны России подтвердило гибель двух российских десантников на учениях в Белоруссии

Минобороны России только что подтвердило гибель двух российских десантников на учениях в Белоруссии. В ведомстве сказали, что это произошло во время высадки с парашютами. По данным Минобороны, один из погибших пытался спасти второго, воспользовавшись дополнительным парашютом.
2021-11-12T22:06:15+03:00
2021-11-12T22:06:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 12 ноября 2021
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