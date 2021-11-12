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22:02, 12 ноября 2021

В Госдуму внесены два правительственных законопроекта о введении всеобщей системы цифровых кодов

Сертификаты о вакцинации потребуются с 1 февраля для посещения большинства общественных мест, а также для покупки билета на поезд или в самолет. Не нужны они будут только в аптеках и продуктовых магазинах, сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В правительстве отметили, что цифровые коды будут действительны только с паспортом. Как передает «Интерфакс», в Госдуме «Единая Россия» и ЛДПР поддерживают инициативу правительства, а КПРФ и «Справедливая Россия» считают ее наступлением на права граждан.

Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, представитель КПРФ Алексей Куринный сказал нашей радиостанции, что подобные меры можно вводить только на очень ограниченный срок. Он добавил, что те, у кого нет смартфона, могут предъявлять бумажный сертификат о вакцинации. Депутат Алексей Куринный отметил, что введение цифровых кодов в общественном транспорте может привести к массовому недовольству в крупным городах.


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