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Эксклюзив Эха 21:45, 12 ноября 2021

Координатор «ОВД-Инфо»* Драбкин: В случае ликвидации «Мемориала»* пострадают тысячи людей, которым он помогал

В случае ликвидации «Мемориала» пострадают тысячи людей, которым он помогал. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал координатор «ОВД-Инфо*» Леонид Драбкин.

«В первую очередь нужно говорить не про нас, не про «ОВД-Инфо», не про «Мемориал», а про тех людей, для которых мы все работаем, а это на самом деле тысячи и тысячи людей. «Мемориал» долгие годы защищал права мигрантов, права политических заключенных, работал с памятью о прошлых репрессиях и это очень важная работа. «ОВД-Инфо» работал с задержанными на митингах, и в целом, если все пойдет по какому-то плохому сценарию, это, к сожалению, отразится на всех этих людях, которых, повторюсь, тысячи, если не десятки тысяч», – пояснил он.

Возможная ликвидация ПЦ «Мемориал»* отразится и на работе правозащитного проекта «ОВД-Инфо», так как они являлись партнерами. «Это сильно нас затронет, потому что «Мемориал» долгие годы был нашим партнером, и мы понимаем, что для нас это тоже будут проблемы, потому что некоторые проекты нам придется сократить, некоторые проекты нам придется может быть закрыть», – поделился Драбкин.

Он отметил, что рассчитывать на справедливое правосудие в текущий момент сложно, но организации будут бороться. «Мы надеемся, что может быть, все-таки, Верховный суд и Мосгорсуд примут какое-то положительное решение, но понимаем, что в наше время в 2021 году на справедливое правосудие рассчитывать достаточно сложно. Конечно же, в судах «Мемориалы» будут отстаивать свои права и будут пытаться юридически доказать свою невиновность и то, что они имеют право существовать, хотя мы понимаем, что все претензии, они лежат не в юридической плоскости, а в политической. Будем делать все от нас зависящее, чтобы защитить свое право заниматься правами человека в России», – сказал Драбкин.

По его словам, помочь проектам может огласка, поддержка общества и подписание петиции за отмену закона об иноагентах. «Наш девиз: «Информация защищает», с первого дня нашей работы мы в это верили и думаем, что огласка, поддержка гражданского общества, поддержка людей, понимание проблемы — это то, что может действительно повлиять на ситуацию. У нас некоторое время назад была запущена петиция, которую подписало много народа, против закона об иноагентах, а мы все-таки считаем, что именно иноагентские законы привели к тому, что мы сейчас обсуждаем. Ее можно подписывать, тем самым давая власти понять, что нам не безразлично, что происходит, что мы не очень согласны с такими подходами, с такими законами», – заключил Л.Драбкин.

«Международный Мемориал» внесен в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр «Мемориал» (чьим партнером является организация «ОВД-Инфо», также внесенная в этом году в реестр иноагентов), находится в списке иноагентов с 2014 года. Прокуратура подала иск о ликвидации ПЦ «Мемориал» и «Международного Мемориала» за несоблюдение закона об иноагентах.

* – власти РФ считают иноагентом

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.


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